Алексей Миранчук станет игроком «Зенита»?

Цена вопроса – вот что приходит на ум, когда может взорваться такая трансферная бомба года. Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук – потенциальный новичок «Зенита», в это можно поверить?

Сам футболист не изъявлял желания покидать команду Юрия Сёмина, разве что со временем 23-летний полузащитник готов попытать счастья в Европе. Главный тренер «Локомотива» категорически против распада связки братьев Алексея и Антона Миранчуков в составе железнодорожников. Но возможность перехода в «Зенит» существует.

Трансферная стоимость Миранчука – около 15 миллионов евро. «Зенит» вышел на руководство «Локомотива» с суммой в 20 млн евро, но этого может и не хватить. Василий Уткин вспомнил трансфер Данни и предположил, что переубедить руководство московского клуба смогут «мегаденьги».

«Питерец.ру» согласен с теми, кто считает, что «Зениту» Миранчук не особенно нужен в настоящий момент. Ещё толком не заиграл Малком, который обошёлся в 40 млн евро, есть в команде и другие классные игроки группы атаки.