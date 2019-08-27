ента новостей

22:43
Уилл Томас из «Зенита» дал интервью «Известиям»
11:31
Выставка живописи и графики «Крапариум»
11:16
В Невском районе обокрали пенсионерку
11:10
В Ленобласти из озера извлекли иномарку с трупом
08:50
Каковы перспективы беспилотных грузоперевозок
07:56
Смартфоны теряют актуальность?
22:42
«Урал» победил «Сочи», хотя Заболотный забил
15:25
Выставка московской художницы Юлии Неронска «За границей»
12:35
В Автово произошла массовая драка с поножовщиной
12:23
Выставка «Театр Григория Дитятковского»
12:20
В Ленобласти двое подростков погибли в ДТП
12:14
Смертельное ДТП в Ленобласти
11:46
Китайцы активно пополняют нашу казну
11:10
Праздник для детей «По следам Мурзилки»
10:46
Намерены проголосовать по месту нахождения
14:00
На турнире имени Пучкова “Авангард» победил «Торпедо» в результативном матче
20:04
Бывший клуб Семака обыграл «Зенит»
09:36
Где лучше собирать грибы?
08:56
Ночное ж/д сообщение до Пскова
15:29
Выставка армянского художника Мгера Чатиняна
13:18
«Балтика» выбила «Ленинградец» из Кубка России
12:14
В Московском районе сгорели две иномарки
11:04
Выставка «Баллады иных миров»
10:55
В Петербурге задержали автоугонщиков
08:25
Подготовка к началу нового учебного года
07:55
Храма в Малиновке не будет
19:14
Выставка британской художницы Жозефины Уолл «Сказка твоей жизни»
16:50
В Петербурге горит административно-складское здание
16:40
В Петербурге в ДТП пострадали двое детей
15:32
Россельхознадзор ликвидировал около 2-х центнеров запрещённых к ввозу продуктов
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Уилл Томас из «Зенита» дал интервью «Известиям»

Уилл Томас из «Зенита» дал интервью «Известиям»

0
36
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
eurohoops.net
Американский форвард вместе с петербургской баскетбольной командой сыграет в Евролиге.

Уилл Томас перешёл в баскетбольный «Зенит» этим летом, усилив переднюю линию команды Жоана Плазы. «Питерец.ру» заметил перепечатку интервью Томаса «Известиям» не только клубным сайтом БК «Зенит» (что закономерно), но и таким известным порталом, как Eurohoops.

Томас не забыл о двух сезонах под руководством Плазы в «Уникахе». Баскетболист очень высоко оценил тренерский уровень испанского специалиста. Томас не исключил, что в будущем формат Евролиги станет похож на НБА: тогда клубы могут полностью сосредоточиться на главном клубном турнире Старого Света и игнорировать свои чемпионаты.

Рецепт для выхода в плей-офф Евролиги уже в дебютном сезоне, по мнению Томаса, такой: командная игра, отсутствие большого количества травмированных игроков и успешная игра на своём паркете.

Томас признался, что для НБА он низковат – «всего» 203 см. Шанс поиграть в НБА у Томаса был, но он остался в «Уникахе», а в новом сезоне будет защищать цвета «Зенита». В Единой Лиге ВТБ «сине-бело-голубые» стартуют 1 октября матче с клубом «Зелена Гура», дебют в Евролиге состоится 4 октября.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

22-06-2019, 14:23
Ренфро и Альбиси – уже в «Зените», Томас – на подходе
8-05-2019, 16:02
Две домашние победы – и «Зенит» окажется в полуфинале плей-офф
13-08-2018, 21:48
Баскетбольный «Зенит» выходит из отпуска 14 августа
24-10-2017, 22:13
Хорошая игра Шведа помогла «Химкам» победить «Црвену Звезду»
19-07-2017, 22:58
Томас Рукас перешёл в «Зенит» из португальской «Лейрии»
24-04-2016, 21:28
«+23» с УНИКСом ни о чём не говорят

Происшествия на дорогах

0
107
26-08-2019, 12:20
В Ленобласти двое подростков погибли в ДТП
0
99
26-08-2019, 12:14
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
144
22-08-2019, 16:40
В Петербурге в ДТП пострадали двое детей
0
214
14-08-2019, 12:02
Массовое ДТП в Ленобласти
Наверх