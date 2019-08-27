Уилл Томас из «Зенита» дал интервью «Известиям»

Уилл Томас перешёл в баскетбольный «Зенит» этим летом, усилив переднюю линию команды Жоана Плазы. «Питерец.ру» заметил перепечатку интервью Томаса «Известиям» не только клубным сайтом БК «Зенит» (что закономерно), но и таким известным порталом, как Eurohoops.

Томас не забыл о двух сезонах под руководством Плазы в «Уникахе». Баскетболист очень высоко оценил тренерский уровень испанского специалиста. Томас не исключил, что в будущем формат Евролиги станет похож на НБА: тогда клубы могут полностью сосредоточиться на главном клубном турнире Старого Света и игнорировать свои чемпионаты.

Рецепт для выхода в плей-офф Евролиги уже в дебютном сезоне, по мнению Томаса, такой: командная игра, отсутствие большого количества травмированных игроков и успешная игра на своём паркете.

Томас признался, что для НБА он низковат – «всего» 203 см. Шанс поиграть в НБА у Томаса был, но он остался в «Уникахе», а в новом сезоне будет защищать цвета «Зенита». В Единой Лиге ВТБ «сине-бело-голубые» стартуют 1 октября матче с клубом «Зелена Гура», дебют в Евролиге состоится 4 октября.