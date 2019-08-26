«Урал» победил «Сочи», хотя Заболотный забил

Матч «Урала» и «Сочи» завершал 7-й тур чемпионата России по футболу. «Питерец.ру» заметил, что стартовавший с двух побед «Урал» попал в полосу неудач: одна ничья при трёх поражениях. В прошлом туре коллектив Дмитрий Парфёнова проиграл дома «Крыльям Советов» (1:3).

И на этот раз был зафиксирован итоговый счёт 3:1, но – к радости местных болельщиков – в пользу «Урала». Эрик Бикфалви реализовал пенальти в первом тайме, и уральцы повели в счёте. После этого забил на зло своим недоброжелателям «Легенда» Заболотный.

Победным для «Урала» стал мяч, забитый ещё одним не пригодившимся «Зениту» форвардом. Речь – о бомбардире «Зенита – 2» Андрее Панюкове, который отличился третий раз за четыре календарных матча РПЛ. Ассистировавший в Панюкову в эпизоде со вторым голом хозяев поля болгарин Димитров довёл разницу в счёте до двух мячей на 84-й минуте. Итог – победа «Урала» со счётом 3:1.

Сразу ПЯТЬ команд набрали по 14 очков: «Краснодар», «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и бывший лидер «Зенит». «Сочи» (3 очка) обосновался на предпоследнем месте.