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На турнире имени Пучкова “Авангард» победил «Торпедо» в результативном матче

0
62
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.youtube.com
5:4 в пользу омичей, у торпедовцев дубль и точный бросок в серии буллитов на счету Михаила Варнакова.  

В этом году на нижегородское «Торпедо» навалился ворох проблем. Даже служебные автомобили клуба арестовали за долги одного из прежних руководителей какому-то юристу. Однако подготовка к сезону идёт своим ходом, и торпедовцы сегодня забросили четыре шайбы омскому «Авангарду».

Букмекеры считали «Ястребов» очевидным фаворитом встречи с «Торпедо». Однако счёт открыл андердог: перебравшийся в Нижний Новгород из Минска Хауден отличился на последней минуте первого периода. «Авангард» продемонстрировал свой потенциал во втором отрезке встречи, отгрузив сразу 5 шайб. При этом звёздный новичок омичей Свен Андригетто отличился уже на 13-й секунде после возобновления игры. Швейцарский форвард набрал 3 очка во втором периоде, и счёт к 40-й минуте стал 5:2 в пользу «Авангарда».

Однако Михаил Варнаков дважды отличился в третьей двадцатиминутке, и зрителей ждала напряжённая концовка. Торпедовцы сняли вратаря и создали опасность у чужих ворот, заставив «Авангард» лишь защищаться. В серии буллитов только Варнаков смог пробить Судницына.

Все по теме: хоккей
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