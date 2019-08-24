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» » Бывший клуб Семака обыграл «Зенит»

Бывший клуб Семака обыграл «Зенит»

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67
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fcufa.pro
Сам Семак ранее был дисквалифицирован за оскорбление арбитров.

После ничьей на своём поле с «Ахматом» последовало поражение в Уфе. Вопрос: не начался ли у «Зенита» спад, которым могут воспользоваться соперники?

«Питерец.ру» посмотрел на стартовый состав «Зенита», ослабленного потерями Малкома и Дриусси. Те же самые игроки, что начинали игру с «Ахматом», итог прежний – голов нет. А вот «Уфа» смогла забить на 79-й минуте: отличился полузащитник Фомин. Зенитовский голкипер Лунёв выручить свою команду не смог, а сравнять счёт «Зениту» не удалось.

Игорь Симутенков, который сегодня главенствовал на скамейке «сине-бело-голубых», при счёте 0:1 выпустил на поле Жиркова. Совершенно не играет в этом сезоне Роберт Мак, которого «Зенит» безуспешно пытается продать или сплавить в аренду.

Но весь матч провели на поле стадиона «Нефтяник» Азмун и Дзюба, однако триумфатором оказался вратарь «Уфы» Александр Беленов. Теперь «Зенит» рискует лишиться первого места в таблице РПЛ. Прямо сейчас играют «Краснодар» и «Локомотив» (к перерыву счёт 1:1). Победившая в этом матче команда станет новым лидером чемпионата.

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