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» » «Балтика» выбила «Ленинградец» из Кубка России

«Балтика» выбила «Ленинградец» из Кубка России

0
113
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-leningradec.ru
Пройдя два раунда, «Ленинградец» уступил калининградцам в напряжённой борьбе.  

Выбив из Кубка России «Электрон», «Ленинградец» смог по пенальти пройти в 1/64 финала клуб «Луки-Энергия». В матче в Великих Луках был зафиксирован счёт 1:1, при этом по одному игроку в каждой команде получили красные карточки.

«Балтика» выступает «этажом выше» «Ленинградца» – в ФНЛ. Калининградский клуб покинул перебравшийся в «Химки» Владимир Дядюн, поэтому самым известным игроком нынешнего состава можно считать македонского ветерана Кашчелана. Есть в «Балтике» и бразильские легионеры: Аллеф сыграл с командой Бориса Рапопорта, а Наилсон остался в запасе.

Кубковый матч стал бенефисом форварда гостей Кисиля – дубль в ворота Мухина. «Балтика» повела 2:0 в начале второго тайма, однако Корцов на 54-й минуте сократил отставание в счёте. Слишком много игроков выбыло из строя у «Ленинградца», и это повиляло на исход встречи. Сравнять счёт не удалось, а тот же Корцов в компенсированное время был удалён с поля арбитром Матюниным.

«Балтика» вышла в следующий раунд Кубка, где сыграет с командой из элитного дивизиона, а «Ленинградец» готовится к матчу ПФЛ с «Муромом».

Все по теме: футбол Ленобласть
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