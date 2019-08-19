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Суперзащитник «Спартака» Жиго дважды забил Акинфееву

0
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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
«Спартак» выиграл принципиальнейший поединок с ЦСКА благодаря вдохновению француза.

Теперь Олег Кононов может быть спокоен: после победы ЦСКА его точно не уволят из «Спартака» в ближайшее время. Похоже, «красно-белые» преодолели стартовые проблемы, а новые игроки готовые заменить летние потери.

«Питерец.ру» посмотрел стартовый состав «Спартака»: на фланге обороны вышел Ещенко, Джордан Ларссон и Гус Тиль – в полузащите, а форварда пришлось играть Андре Шюррле. У ЦСКА в защите появился Игорь Дивеев, а Виктора Васина не оказалось и в запасе команды Гончаренко.

Героем игры стал спартаковский защитник Самуэль Жиго (на фото). Француз сегодня мог даже сделать хет-трик, но и дубля хватило для победы над ЦСКА. Все голы зрители увидели во втором тайме: Жиго открыл счёт с передачи Шюррле, после чего сразу же мог снова забить – спас Акинфеев. Марио Фернандес счёт сравнял, но Жиго не унимался: его удар на 79-й минуте стал победным. В компенсированное время обязан был забивать Мельгарехо, но счёт не изменился.

Победив 2:1, «Спартак» набрал 11 очков и догнал в турнирной таблице «Ростов».

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