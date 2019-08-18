Филипп забил за «Динамо», но победил «Локомотив»

В основном составе «Локомотива» на фланге обороны вышел Брайан Идову: «Питерец.ру» предполагает, что замена Рыбуся в предыдущем матче была обусловлена травмой поляка. При этом никаких сообщений о повреждении Рыбуся не было: Юрий Сёмин умеет вводить соперников в заблуждение.

У динамовцев отсутствовал травмированный вратарь Шунин, зато с первых минут появился новобранец Максимилиан Филипп. Немецкий форвард сразу же показал весомость бренда Бундеслиги, где он ранее выступал за «Боруссию». Чтобы открыть счёт голам в России, Филиппу потребовались считанные минуты: отличным ударом со штрафного он поразил ворота Гильерме.

Фол Рыкова на Крыховяке привёл к назначению пенальти в динамовские ворота в середине первого тайма. Арбитр заставил Алексея Миранчука перебить удар, но это не смутило полузащитника «Локомотива» - 1:1. Ничья уплыла от «Динамо» в заключительные 10 минут матча: Антон Миранчук завершил красивую комбинацию точным ударом, шансов выручить у Лещука не было.

В другой встрече «Ростов» всухую проиграл в Уфе: автором дубля стал Игбун.