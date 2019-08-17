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Несмотря на раннее удаление Уциева, «Зенит» не смог забить «Ахмату»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Нулевой ничьей пришлось довольствоваться лидеру чемпионата в матче 6-го тура.

Уже на 7-й минуте главный арбитр Алексей Матюнин оставил «Ахмат» в меньшинстве. Удалили Уциева, однако в эпизоде с фолом «Зенит» сумел ещё и забить. Но этот гол не засчитали: у «Зенита» была пропасть времени, что забить в большинстве. Итоговые 0:0 стали главным разочарованием нынешнего сезона. «Питерец.ру» отмечает, что «Зенит» второй раз подряд потерял очки на своём поле. Но если ничья с «Краснодаром» может быть записана в актив нашей команде, то сегодня случилась серьёзная осечка.

Ещё и Малком не попал даже в запас: дорогостоящий бразилец испытывает проблемы после фола со стороны динамовца Артура Юсупова. В составе появился почти ушедший из «Зенита» в итальянский чемпионат Ригони. Сергей Семак совершил следующие замены по ходу игры: на второй тайм Жирков вышел вместо более молодого Смольникова, затем Ерохина заменил Сутормин, а на 83-й минуте на поле вместо Ригони вышел Далер Кузяев. Не помогло: «Ахмат» отстоял гостевую ничью.

Ранее выиграли свои субботние матчи «Крылья Советов» и «Краснодар».

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