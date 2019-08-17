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» » «Бавария» споткнулась о «Герту» в 1-м туре: Лукебакио снова забил гранду

«Бавария» споткнулась о «Герту» в 1-м туре: Лукебакио снова забил гранду

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
footballhd.ru
Новичок «Герты» Доди Лукебакио привык забивать «Баварии».

Если «Бавария» продолжит терять очки на своём поле в стартовавшем в пятницу новом чемпионате Бундеслиги, то «Боруссии» не составит труда свергнуть чемпиона с трона. «Питерец.ру» подчёркивает, что защита «Баварии» не смогла сдержать Лукебакио – специалиста по голам в ворота Нойера.

В прошлом сезоне, выступая за «Фортуну», Лукебакио «отгрузил» Нойеру хет-трик на «Альянц-Арене». И вот история повторилась: «Бавария» открыла счёт в первом тайме усилиями нестареющего Левандовски, но Лукебакио и Ибишевич быстро соорудили ответный гол. Главный тренер «Баварии» Ковач явно пожалел, что доверил центр обороны Зюле (Хуммельс с этого сезона снова выступает за «Боруссию»).

«Герта» сразу же вышла вперёд: Ибишевич (на фото) помог отличиться партнёру, и «Бавария оказалась в роли отстающей. На 60-й минуте арбитр Осмерс назначил пенальти в ворота Ярстейна, который реализовал Левандовски. Итоговые 2:2 можно считать тревожным звонком для поклонников «Баварии», ведь по итогам прошлого сезона опередить дортмундцев удалось всего лишь на 2 очка.

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