«Спартак» прошёл «Тун» в Лиге Европы и попал на «Брагу»

Лишившийся Зе Луиша, Луиса Адриано и Фернандо «Спартак» («Питерец.ру» умышленно не включил в этот список Дениса Глушакова) начинает радовать своих многочисленных поклонников. Две победы над швейцарским «Туном» - локальный успех, который вселяет в «красно-белую» торсиду сдержанный оптимизм перед встречей с ЦСКА в чемпионате России.

«Тун» смог быстро открыть счёт, но повторить подвиг «Краснодара» в квалификации Лиги Чемпионов команда Марка Шнайдера не смогла. Во втором тайме спартаковцы дважды забили, общий счёт противостояния с «Туном» – 5:3 в пользу российского клуба. Авторами голов в матче 15 августа стали проштрафившиеся ранее игроки «Спартака» – Понсе и Шюррле. Аргентинец не справился с нервами и нарвался на удаление в матче РПЛ, а Шюррле не реализовал пенальти в первой встрече с «Туном».

Следующий соперник «Спартака» - португальская «Брага», матчи с которой состоятся 22 и 29 августа. В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы «Брага» выбила «Брондбю», показав результативный футбол – 7 голов за 2 игры.