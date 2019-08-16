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» » «Спартак» прошёл «Тун» в Лиге Европы и попал на «Брагу»

«Спартак» прошёл «Тун» в Лиге Европы и попал на «Брагу»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Оказавшись на грани увольнения, Олег Кононов добился промежуточного успеха.

Лишившийся Зе Луиша, Луиса Адриано и Фернандо «Спартак» («Питерец.ру» умышленно не включил в этот список Дениса Глушакова) начинает радовать своих многочисленных поклонников. Две победы над швейцарским «Туном» - локальный успех, который вселяет в «красно-белую» торсиду сдержанный оптимизм перед встречей с ЦСКА в чемпионате России.

«Тун» смог быстро открыть счёт, но повторить подвиг «Краснодара» в квалификации Лиги Чемпионов команда Марка Шнайдера не смогла. Во втором тайме спартаковцы дважды забили, общий счёт противостояния с «Туном» – 5:3 в пользу российского клуба. Авторами голов в матче 15 августа стали проштрафившиеся ранее игроки «Спартака» – Понсе и Шюррле. Аргентинец не справился с нервами и нарвался на удаление в матче РПЛ, а Шюррле не реализовал пенальти в первой встрече с «Туном».

Следующий соперник «Спартака» - португальская «Брага», матчи с которой состоятся 22 и 29 августа. В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы «Брага» выбила «Брондбю», показав результативный футбол – 7 голов за 2 игры.

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