Кто виноват в срыве трансляции ответного матча «Краснодара» и «Порту» в ЛЧ?

Если по горячим следам ответной встречи «Краснодара» и «Порту» в квалификационном раунде Лиги Чемпионов выдвигались разные версии отмены показа игры, то сегодня выяснились любопытные детали. «Питерец.ру» уже сообщал, что «Краснодар» сотворил настоящую сенсацию, обыграв гранда на чужом поле после поражения 0:1 в первом матче.

И вот стала известна цена прав на трансляцию, которую запросил «Порту» с «МатчТВ» – 50 тысяч евро. При этом португальская сторона уверяет, что совершила жест доброй воли – позволила транслировать матч в свободном доступе в интернете для россиян.

В роли официального представителя нашего спортивного холдинга выступила примечательная личность – экс-резидент «Comedy Club» Гавриил Гордеев. Г-н Гордеев, работающий креативным директором «МатчТВ», заявил, что «физически не могли сделать перевод» той суммы, которую затребовал «Порту».

Поэтому не оправдалась версия о конфликте букмекеров. Вместе с тем можно согласиться с мыслью о том, что если бы ответный матч «Краснодара» был похож на первый (там «Быки» не додержали 0:0), такого резонанса у сорвавшейся трансляции не было бы.