«Краснодар» совершил чудо, обыграв «Порту» на «Драгау» 3:2

Ответному матчу «Краснодара» и «Порту» предшествовало решение телеканала «МатчТВ» не показывать трансляцию из Португалию. В качестве причина была названа слишком завышенная цена от обладателя прав. Поэтому желающим пришлось искать трансляцию в интернете.

Проигравший домашний матч со счётом 0:1 «Краснодар» шокировал соперника в дебюте, забив уже на 3-й минуте усилиями Вильены. Как выяснилось, «Порту» не зря проиграл на старте национального чемпионата: сегодня победители Лиги Чемпионов 2004 года оконфузились в историческом масштабе.

Дубль Сулейманова привёл к тому, что на перерыв команды уходили при невероятном для трибун «Драгау» счёте 0:3. Но «Порту» прибавил во втором тайме. Сначала свой фирменный гол головой забил бывший спартаковец Зе Луиш. А когда тот самый Луис Диас Маруланда исполнил точный и сильный удар (прыжок 20-летнего Сафонова не помог), то «Краснодар» оказался на краю пропасти. Но устоял, порадовав и своих болельщиков, и Сергея Галицкого.

Следующим соперником «Быков» в квалификации Лиги Чемпионов станет греческий «Олимпиакос».