Климкин уже тренирует «Енисей»: Саммелвуо вскоре окажется в «Зените»?

Новость о том, что главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо уже возглавил ещё и «Зенит», никак не обретёт официального характера. Очередным, фактически «железобетонным» доказательством перемен на тренерском мостике петербургского волейбольного клуба стал окутанный туманов уход Александра Климкина в «Енисей».

Климкин работал в «Зените» с самого начала, подобно Василию Карасёву в «Зените» баскетбольном. «Питерец.ру» посмотрел клубный сайт ВК «Зенит»: главного тренера в команде сейчас просто нет: указан лишь старший тренер Андрей Толочко. А СМИ тем временем сообщают: Климкин, оказывается, уже чуть ли не месяц работает с красноярским клубом!

Похоже, что Саммелвуо теперь займёт вакантный пост тренера «Зенита». При этом «Кузбасс» под руководством финского специалиста в прошлом сезоне сверг с пьедестала казанский «Зенит».

Ждём официальной новости на клубном сайте «Зенита» петербургского: пока там идёт речь об игроках «сине-бело-голубых». В августе продлили контракты с нашей командой Грозер, Дивиш и Кривитченко.