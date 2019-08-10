Артур Юсупов подвёл «Динамо», а Малкому надо набирать форму

Происшествий по ходу матча «Динамо» и «Зенита» на московской «ВТ Арене» хватало. Стычка на трибунах между зрителями и болельщик на поле – вот иллюстрация атмосферы этой игры. «Питерец.ру» обратил внимание, что посетили игру более 19 тысяч человек – стадион был заполнен на три четверти.

«Зениту» удалось быстро поразить ворота Шунина: уже на 10-й минуте Артём Дзюба с помощью Азмуна открыл счёт. В этом эпизоде сплоховал динамовский защитник Рыков. Вскоре Шунину из-за повреждения вообще пришлось уйти с поля: резервный голкипер «Динамо» Лещук вышел на замену на 14-й минуте.

Сплоховал Артур Юсупов, которого динамовский тренер Дмитрий Хохлов выпустил в основе. Зенитовский южноамериканцы довели Юсупова до удаления: жёлтую Артур получил за фол против Барриоса, а удалили его после нарушения на Малкоме. Вдесятером динамовцы не смогли забить спасительный мяч: окончательный счёт 2:0 установил в концовке Азмун.

После матча Семак неожиданно заявил, что звёздному новичку Малкому «надо набирать форму», похвалив Себастьяна Дриусси.