«Ливерпуль» и «Норвич» начали новый сезон Английской Премьер-Лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в межсезонье действовал по принципу «победный состав не меняют». Его команда – триумфатор Лиги Чемпионов, но в АПЛ стала только второй. Сегодня в запасе остался сенегалец Мане, а вот египтянин Салах (на фото) уже успел и забить, и отдать голевую передачу на ван Дейка.

«Норвич» уверенно выиграл Чемпионшип, опередив «Шеффилд Юнайтед» на 5 очков. Финский форвард Пукки, наводивший ужас на вратарей первого английского дивизиона, вышел в стартовом составе «Норвича» и сегодня.

«Питерец.ру» предвкушает упорную борьбу за чемпионство в Англии, хотя действующий чемпион «Манчестер Сити» (тренер – Хосеп Гвардиола) слабее не стал. Вернулся в строй Де Брюйне, стабилен Бернарду Силва, а не прижившегося на Альбионе защитника Данило «горожане» удачно продали «Ювентусу». Ставший в прошлом сезоне АПЛ лишь шестым «Манчестер Юнайтед» зачем-то продал Ромелу Лукаку в «Интер». Дьявольскую защиту должны усилить пришедший из «Лестера» Магуайр и бывший игрок «Кристал Пэлэс» Ван-Биссака, за которого явно переплатили.