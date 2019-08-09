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» » «Ливерпуль» и «Норвич» начали новый сезон Английской Премьер-Лиги

«Ливерпуль» и «Норвич» начали новый сезон Английской Премьер-Лиги

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39
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
prostoprosport.ru
Комментатор Александр Елагин уверен, что правильное произношение – «Норидж».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в межсезонье действовал по принципу «победный состав не меняют». Его команда – триумфатор Лиги Чемпионов, но в АПЛ стала только второй. Сегодня в запасе остался сенегалец Мане, а вот египтянин Салах (на фото) уже успел и забить, и отдать голевую передачу на ван Дейка.

«Норвич» уверенно выиграл Чемпионшип, опередив «Шеффилд Юнайтед» на 5 очков. Финский форвард Пукки, наводивший ужас на вратарей первого английского дивизиона, вышел в стартовом составе «Норвича» и сегодня.

«Питерец.ру» предвкушает упорную борьбу за чемпионство в Англии, хотя действующий чемпион «Манчестер Сити» (тренер – Хосеп Гвардиола) слабее не стал. Вернулся в строй Де Брюйне, стабилен Бернарду Силва, а не прижившегося на Альбионе защитника Данило «горожане» удачно продали «Ювентусу». Ставший в прошлом сезоне АПЛ лишь шестым «Манчестер Юнайтед» зачем-то продал Ромелу Лукаку в «Интер». Дьявольскую защиту должны усилить пришедший из «Лестера» Магуайр и бывший игрок «Кристал Пэлэс» Ван-Биссака, за которого явно переплатили.

Все по теме: футбол
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