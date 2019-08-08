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» » Заболотный вслед за Нобоа перешёл из «Зенита» в «Сочи»

Заболотный вслед за Нобоа перешёл из «Зенита» в «Сочи»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
Неофициальное звание фарм-клуба «Зенита» теперь только укрепится за новичком РПЛ.  

По-разному отреагировали на уход Кристиана Нобоа и Антона Заболотного болельщики футбольного «Зенита». Возрастной эквадорец в прошлом сезоне был у Сергея Семака «железным» игроком основы, но всё испортила тяжёлая травма.

А вот манера игры Заболотного и статистика этого нападающего в сине-бело-голубой форме кем-то воспринималась в штыки. Только ленивый не вспомнил всвязи с переездом Антона в тёплые края, сколько он забил за «Зенит» – ОДИН ГОЛ. Заболотный сделал себе имя в составе «Тосно», но в «Зените» слишком уж сильна конкуренция, к тому же есть главный форвард-таран России – Артём Дзюба.

«Питерец.ру» ещё раз перечисляет тех, кто ныне в составе «Сочи», а раньше играл за «Зенита». Кроме Нобоа и Заболотного это Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов. Спортивные СМИ сообщают, что бывших зенитовцев в команде, которую тренирует Александр Точилин, могло быть и больше. Но аргентинец Краневиттер, которого «Зениту» надо продавать, отказался сразу, а словак Мак – после некоторого раздумья.

Все по теме: футбол Зенит трансферы
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