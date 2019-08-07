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» » «Краснодар» проиграл «Порту» дома в квалификации Лиги Чемпионов

«Краснодар» проиграл «Порту» дома в квалификации Лиги Чемпионов

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54
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Теперь «Быков» вряд ли спасёт даже чудо: нужно выигрывать в Португалии.

«Питерец.ру» предполагает, что со жребием «Краснодару» откровенно не повезло. Ведь «Порту» - это традиционный участник Лиги Чемпионов, а в прошлом десятилетии этот клуб под руководством Жозе Моуриньо брал трофей.

В межсезонье «Порту» покинули Касильяс, Эррера и Браими, но известных игроков в этой команде хватает. Сегодня в стартовом составе на поле краснодарского стадиона вышли Пепе, Алекс Теллес и Корона. Тренерский штаб «Порту» по ходу матча выпустил на замену того самого Луиса Диаса Маруланду, который не достался «Зениту». А на 74-й минуте в игру вступил форвард Зе Луиш, который ранее забивал за московский «Спартак».

Оборона «Краснодара» во главе с вратарём Матвеем Сафоновым почти удержала нулевую ничью. Однако фол против Зе Луиша стал роковым: Сафонов не смог отразить удар со штрафного, который исполнил Сержиу Оливейра. Так и без того скромные шансы «Краснодара» пройти клуб с такими традициями в еврокубках, как «Порту», свелись едва  ли не к призрачным.

Впрочем, в составе «Быков» есть Магомед-Шапи Сулейманов!

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