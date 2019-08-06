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» » Роман Порошин стал очередным новичком петербургского «Зенита»

Роман Порошин стал очередным новичком петербургского «Зенита»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.business-gazeta.ru
Не все оказались довольны переходом волейболиста из «Белогорья» в «Зенит».

«Питерец.ру» с середины лета не обращал внимания на дела в волейбольном «Зените». А ведь есть о чём сообщить: двухметровый Роман Порошин, которому 23 года, стал уже шестым новичком «сине-бело-голубых» в ходе подготовки к следующему сезону.

Спортивный директор «Белогорья» Тарас Хтей, который в качестве игрока выиграл лондонскую Олимпиаду, выразил своё отношение к происходящему. По мнению Хтея, разрыв действующего контракта с белгородским клубом – некрасивый поступок со стороны новобранца «Зенита». Да и компенсации за Порошина «Белогорье» не получило, что и послужило поводом обратиться в Федерацию.

Ранее ряды «Зенита» пополнили Дмитрий Ковалёв, Евгений Андреев, Иван Яковлев, Кирилл Урсов и Иван Подребинкин. Покинули петербургскую команду Артём Зеленков, Сергей Антипкин и Александр Волков.

Однако главный трансферный сюрприз, возможно, ещё поджидает всех интересующихся Суперлигой. Есть вариант, что главный тренер «Кузбасса» и сборной России Туомас Саммелвуо (на фото) может возглавить петербургский «Зенит». СМИ обсуждают возможные условия контракта финна: по 400 тысяч «зелёных» за сезон в течение трёх лет.

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