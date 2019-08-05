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«Ахмат» победил «Оренбург», а «Зенит» продолжает лидировать

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Несмотря на красивый гол Деспотовича, «Оренбург» четвёртый матч подряд.

«Оренбург» пока не может набрать очков в чемпионате России – 2019/2020. При этом команда, которую тренирует Владимир Федотов, только «Зениту» проиграла с разницей более одного мяча.

Вот и сегодня «Оренбург» вполне мог избежать поражения на «Ахмат-Арене». Хозяева поля открыли счёт усилиями Евгения Харина в начале второго тайма. Но форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович эффектным ударом через себя заставил капитулировать голкипера «Ахмата» Городова на 64-й минуте. Подвёл оренбуржцев вратарь Довбня, который ошибся и позволил «Ахмату» забить второй гол, итоговый счёт – 2:1 в пользу команду Рашида Рахимова.

«Питерец.ру» при взгляде на турнирную таблицу после завершения 4-го тура отмечает, что ничья с «Краснодаром» не помешала лидерству «Зенита». Действующий чемпион России набрал 10 очков, а на второе место переместился ЦСКА (9 очков). Армейцы смогли обыграть в Казани «Рубин» со счётом 1:0, продлив свою победную серию до 3 матчей. «Ростов» чередует победы и ничьи: команда Валерия Карпина набрала 8 очков после ничьей с «Уралом» (2:2).

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