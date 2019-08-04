Дзюба исправил ошибку Дугласа Сантоса в игре с «Краснодаром»

«Питерец.ру» не забыл, что именно дубль Артёма Дзюбы в Краснодаре принёс «Зениту» важнейшую победу на пути к чемпионству. Вот и вчера Дзюба снова установил окончательный счёт в игре с «Быками», забив в компенсированное время.

Пропустили благодаря бразильцу Дугласу Сантосу, который не посмотрел, где находится Лунёв и головой забил в свои ворота. Несогласованность в обороне едва не стоила «Зениту» поражения, но Азмун и Дзюба соорудили ответный гол. Хотя не исключено, что против игрока гостей Вильены был фол в начале голевой атаки «сине-бело-голубых».

Бразильский полузащитник Малком, за которого испанская «Барселона» получила 40 млн евро, заменил Сутормина на 72-й минуте. Но и у «Краснодара» сыграл дорогостоящий новичок – француз Реми Кабелла, перешедший в чемпионат России из «Сент-Этьена». В протоколе матча Кабелла отметился жёлтой карточкой.

Атмосферу завершившегося вничью матча «Зенита» и «Краснодара» подпортил инцидент между болельщиками и сотрудниками ОМОНа. Материалы проверки этого происшествия должны оказаться в РФС.