«Спартак» в меньшинстве устоял перед «Динамо», Соболев снова забил

Поклонники «Спартак» неспроста бьют тревогу: из столичной команды этим летом ушли несколько ведущих игроков. Если защитник Боккетти возрастной, то как компенсировать потерю Зе Луиша, Луиса Адриано и ведущего полузащитника Фернандо?

Главный тренер «красно-белых» Олег Кононов возлагал большие надежды на аргентинца Понсе. Но бывший игрок «Гранады», «Лилля» и АЕКа сегодня сплоховал, получив красную карточку в первом тайме. Однако динамовцам не привыкать разбазаривать преимущество в одного игрока. Команда Дмитрия Хохлова ранее умудрилась проиграть в большинстве «Рубину», на этот раз пришлось довольствоваться нулевой ничьей. «Питерец.ру» отмечает защитную линию «Спартака», в которой играли Ещенко, Жиго, Джикия и Айртон. Вышел сегодня на замены спартаковский новичок Шюррле.

Настоящим голеадором на старте чемпионата выглядит нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев (на фото). Сегодня он едва не спас свою команду от поражения. Шла 88-я минута, когда Соболев сравнял счёт в домашнем матче с «Локомотивом». Однако гол Крыховяка принёс москвичам победу.