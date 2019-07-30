«Ленинградец» выиграл кубковый матч у «Электрона»

Хорошо начал двухраундовое противостояние в рамках Кубка России «Ленинградец», выигравший гостевой матч у новгородского «Электрона». Более полутора тысяч зрителей наблюдали за встречей хозяев одноимённого стадиона с «Ленинградцем».

«Питерец.ру» заметил и хороший старт «Ленинградца» в зоне «Запад» третьего дивизиона. Начали с домашней ничьей с «Родиной» (2:2), после чего обыграли в гостях «Олимп» (3:1, победный гол забил Хлусов). Вместе с «Ленинградцем» выступают здесь дубль «Зенита» и петербургская «Звезда».

В кубковой игре тренерский штаб «Ленинградца» перетасовал состав: только Баширов, Шепелев и Петров начинали и встречу с «Олимпом», и новгородский матч. Результат встречи предопределила ошибка футболистов «Электрона», которая привела к голу Лучина в ворота Новика в середине первого тайма. В дальнейшем оборона «Ленинградца» сыграла уверена: победный счёт 1:0 удалось удержать.

Интересная ситуация с тренерами «Ленинградца»: Борис Рапопорт числится старшим тренером, а главный – Геннадий Бондарук.