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» » «Ленинградец» выиграл кубковый матч у «Электрона»

«Ленинградец» выиграл кубковый матч у «Электрона»

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55
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-leningradec.ru
В Новгороде гости победили с минимальным счётом, создав хороший задел для выхода в 1/64 финала.

Хорошо начал двухраундовое противостояние в рамках Кубка России «Ленинградец», выигравший гостевой матч у новгородского «Электрона». Более полутора тысяч зрителей наблюдали за встречей хозяев одноимённого стадиона с «Ленинградцем».

«Питерец.ру» заметил и хороший старт «Ленинградца» в зоне «Запад» третьего дивизиона. Начали с домашней ничьей с «Родиной» (2:2), после чего обыграли в гостях «Олимп» (3:1, победный гол забил Хлусов). Вместе с «Ленинградцем» выступают здесь дубль «Зенита» и петербургская «Звезда».

В кубковой игре тренерский штаб «Ленинградца» перетасовал состав: только Баширов, Шепелев и Петров начинали и встречу с «Олимпом», и новгородский матч. Результат встречи предопределила ошибка футболистов «Электрона», которая привела к голу Лучина в ворота Новика в середине первого тайма. В дальнейшем оборона «Ленинградца» сыграла уверена: победный счёт 1:0 удалось удержать.

Интересная ситуация с тренерами «Ленинградца»: Борис Рапопорт числится старшим тренером, а главный – Геннадий Бондарук.

Все по теме: футбол ФК «Ленинградец»
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