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» » Бразилец из «Барселоны» Малком – трансферная надежда «Зенита»

Бразилец из «Барселоны» Малком – трансферная надежда «Зенита»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
Аргентинский «Зенит» мы уже видели, а теперь в петербургскую команду переходит ещё один бразилец?

«Питерец.ру» вспомнил, сколько бразильцев поиграло за «Зенит»: Халк, Жулиано, Маурисио, Эрнани, а этим летом перешёл Дуглас Сантос. И вот СМИ узнали о возможности переезда в Санкт-Петербург игрока «Барселоны»!

22-летний бразильский атакующий полузащитник Малком заявил о себе в Европе в составе французского «Бордо». Но переход в «Барселону» пока не оправдал надежд этого футболиста: в Испании Малком превратился в резервиста. К тому же «Барселона» наконец-то заполучила француза Антуана Гризманна, который является прямым конкурентов Малкома за место в составе. Переход Гризманна в «Барселону» сопровождался таким шумом, что вряд ли его будут держать на лавке.

Озвучена и «цена вопроса». Компенсация за Малкома внушительная – 40 млн евро, но менеджмент «Зенита» может раскошелиться. Год назад «Бордо» выручил за Малкома столько же, и «Барселона» не намерена демпинговать. В составе «сине-бело-голубых» Малком может получить во владение правый фланг, поэтому есть вероятность ухода из команды Мака или Ригони.

А Луис Диас Маруланда оказался в «Порту».

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