РПЛ: «Спартак» опозорился в Тамбове, «Краснодар» разгромил новичка

Субботний футбольный день в высшем российском дивизионе начался с победы «Уфы» над «Крыльями Советов» (2:1). Правы оказались те, кто полагал, что выезд в Тамбов не станет лёгким для «Спартака». Так и получилось: хозяева поля обыграли «красно-белых» со счётом 2:0.

«Питерец.ру» посмотрел на спартаковский состав в тамбовской игре. Пока ещё главный тренер москвичей Олег Кононов выставил ту же обойму, что начинала первые два матча нынешнего чемпионата России. Лишь на фланге обороны вышел играть Рассказов, а не Ещенко.

«Тамбов» открыл счёт благодаря удару африканского легионера Гогуа. Гости спорили из-за возможного офсайда – тщетно. Счёт 2:0 установил Таказов: «Тамбов» одержал историческую победу, вратарь Шелия не пропустил, а Григорян «снял скальп» с фаворита.

У «Сочи» пока «ноль» в графе «набранные очки». При этом подопечные Точилина проигрывают с каждым туром всё крупнее: 0:1 – «Спартаку», 0:2 – «Зениту», 0:3 – «Краснодару». Сергей Матвеев доверил место в стартовом составе Ивану Игнатьеву и не ошибся: игрок «Краснодара» сделал дубль.