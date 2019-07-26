3-й тур РПЛ начался с первой победы «Динамо» в чемпионате

В двух стартовых турах первенства России по футболу динамовцы набрали одно очко. Команда Дмитрия Хохлова (на фото) начала с упущенной победы над «Арсеналом», а в предыдущем туре случился казус с «Рубином». Играя в большинстве, динамовцы умудрились пропустить в компенсированное ко второму тайму время и уступили дома.

Хохлов перетасовал защиту: сохранил место в стартовом составе только Шуньич, вместе с которым сегодня в обороне вышли играть Паршивлюк, Рауш и Рыков. «Питерец.ру» отмечает, что забивший за 2 тура 6 голов «Урал» распечатать ворота Шунина не сумел, хотя вернулся в строй Бикфалви.

В других линиях у динамовцев были точечные изменения. Открыл счёт хорошо знакомый зенитовским болельщикам Артур Юсупов на 16-й минуте. В комбинации со взятием ворот Годзюра отметился результативным пасом Жоаозиньо. Удвоил преимущество динамовцев Кирилл Панченко, забившего свой первый гол в чемпионате – 2019/2020. В заключительном туре прошлого первенства России Панченко отметился дублем в ворота «Арсенала».