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» » Баскетбольная «Барселона» становится главным фаворитом Евролиги – 2019/2020

Баскетбольная «Барселона» становится главным фаворитом Евролиги – 2019/2020

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34
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.facebook.com
Потускневший испанский гранд очень серьёзно усилился перед следующим сезоном.

В завершившемся сезоне Евролиги «Барселона» сделала важный шаг вперёд, выйдя в плей-офф. Но летом «сине-гранатовые» взорвали настоящую трансферную бомбу. В Европу из НБА вернулся Никола Миротич, который теперь имеет все шансы стать главной звездой Евролиги.

Заокеанская карьера Миротича после ухода из «Реала» в 2014 году складывалась успешно. Омрачил выступления черногорца с испанским паспортом в НБА инцидент с форвардом «Чикаго» Портисом. Но переход в «Пеликанс» из Нового Орлеана сделал форварда твёрдым игроком стартовой пятёрки. В этом году Миротич был обменян в «Милуоки», а осенью поведёт «Барселону» в поход за победой в Евролиге.

«Питерец.ру» заметил и другие изменения в составе «Барсы». Ушли Синглтон и Серафен, но вместе с 28-летним Миротичем в переднюю линию клуба влился блиставший в «Жальгирисе» Брэндон Дэвис. Травмы мешали венгру Адаму Ханге проявить себя в «Барселоне» во всей красе, но клуб продлил с ним контракт. А вот будущее Кори Хиггинса в новой команде под вопросом: ведь «Барселону» тренирует не Итудис, а Пешич.

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