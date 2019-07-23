ента новостей

21:02
Петербургский боксёр Максим Дадашев не пережил последствий боя на профессиональном ринге
20:20
Зачем в Санкт-Петербург приезжал секретарь ЦК КПРФ Обухов?
13:55
Концерт Нины Карлссон
13:45
В Ленобласти петербурженка погибла на пожаре
13:40
Смертельное ДТП с участием такси
13:35
Модный показ «ARTMUZA FASHION»
10:33
Новый подход к ремонту дорог
10:16
В Смольном обсудят развитие промышленности
22:27
Никита Гусев может провести сезон – 2019/2020 в составе СКА
17:45
Лекция «На улицах Петрограда 1917 года. Типажи горожан или кого мы встретим по пути в булочную Филиппова?»
17:40
Работа табло и знаков переменной информации на дорогах «Сортавала» и КАД полностью восстановлена
11:06
Не нужна нам такая сайра!
10:34
Петербург в лидерах рейтинга трудолюбия
23:59
«Зенит» удачно съездил в Сочи, заодно и свой «фарм-клуб» одолел
22:24
Петербуржец Подберезный отстранён от высокой должности на Сахалине
14:19
На развязке КАД с Пулковским шоссе перед съездом в аэропорт перекроют одну полосу
01:13
Павел Швец убедил Горизбирком зарегистрировать 13 кандидатов от «Партии Роста»
12:44
Алжир выиграл Кубок Африки – 2019, обыграв в финале Сенегал
07:51
Автомобильное производство растет
07:50
Аршавин пошел в менеджеры
22:59
Коммунисты озабочены «дачными» участками на губернаторских выборах
19:35
Выставка Алексея Талащука «Эпоха шестого солнца»
08:34
В Петербург по электронным визам
08:11
Незаконный лагерь
23:23
Волейбольный «Зенит» пополнился Дмитрием Ковалёвым
19:03
4-й сезон проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях»
18:59
В порту Санкт-Петербурга задержана крупная партия мороженого лосося
17:26
Знакомьтесь, Юрий Ломакин – новый руководитель петербургского ЛДПР
08:41
Предложение, связанное с Антарктидой
08:22
Переговоры с Лукашенко
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Петербургский боксёр Максим Дадашев не пережил последствий боя на профессиональном ринге

Петербургский боксёр Максим Дадашев не пережил последствий боя на профессиональном ринге

0
9
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.instagram.com
Несмотря на усилия американских медиков, 28-летний Максим Дадашев скончался.  

Поединок с пуэрториканцем Матиасом стал последним не только в карьере, но и в жизни российского боксёра Максима Дадашева. Слишком серьёзными оказались повреждения, полученные в этом бою: за 11 раундов Дадашев, по словам его тренера Макгирта, пропустил слишком много ударов. СМИ уже распространили комментарий тренера Дадашева (этот же специалист работает с чемпионом мира по версии WBO Сергеем Ковалёвым):

«Я в полном отчаянии после этой новости, сожалею и соболезную его семье.»

К летальному исходу привели травмы головы: трепанация черепа не помогла. «Питерец.ру» приводит спортивную биографию Дадашева. Будущий спортсмен родился за год до переименования Ленинграда. В 2007 году представлявший сборную Санкт-Петербурга Дадашев выиграл молодёжный чемпионат России. В профессионалы он перешёл после Европейских игр 2015 года. Переехав в США, Дадашев выиграл 13 боёв подряд на профессиональном ринге и завоевал титул NABF в суперлёгком весе. Высшее образование Дадашев получил в Военмехе на факультете международного промышленного менеджмента.

 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

20-09-2016, 16:51
Петербургский спортсмен стал победителем турнира по кикбоксингу «Сильная Россия»
20-10-2015, 23:58
«Зенит» выиграл, но и Лакассет забил: есть третья победа подряд в ЛЧ!
30-03-2015, 14:47
На чемпионате России Малышко выиграл спринт, а Юрлова — гонку преследования
10-03-2013, 15:18
Чемпионат Эстонии по зимнему плаванию выиграл Петербуржец
20-04-2018, 21:37
Спортсмен из Санкт-Петербурга выступит в одном карде с Емельяненко
19-02-2014, 04:25
Сын об отце

Происшествия на дорогах

0
111
Сегодня, 13:40
Смертельное ДТП с участием такси
0
355
3-07-2019, 19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
0
258
3-07-2019, 19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
0
284
2-07-2019, 13:12
Смертельное ДТП в Киришах
Наверх