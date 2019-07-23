Петербургский боксёр Максим Дадашев не пережил последствий боя на профессиональном ринге

Поединок с пуэрториканцем Матиасом стал последним не только в карьере, но и в жизни российского боксёра Максима Дадашева. Слишком серьёзными оказались повреждения, полученные в этом бою: за 11 раундов Дадашев, по словам его тренера Макгирта, пропустил слишком много ударов. СМИ уже распространили комментарий тренера Дадашева (этот же специалист работает с чемпионом мира по версии WBO Сергеем Ковалёвым):

«Я в полном отчаянии после этой новости, сожалею и соболезную его семье.»

К летальному исходу привели травмы головы: трепанация черепа не помогла. «Питерец.ру» приводит спортивную биографию Дадашева. Будущий спортсмен родился за год до переименования Ленинграда. В 2007 году представлявший сборную Санкт-Петербурга Дадашев выиграл молодёжный чемпионат России. В профессионалы он перешёл после Европейских игр 2015 года. Переехав в США, Дадашев выиграл 13 боёв подряд на профессиональном ринге и завоевал титул NABF в суперлёгком весе. Высшее образование Дадашев получил в Военмехе на факультете международного промышленного менеджмента.