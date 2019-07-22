ента новостей

22:27
Никита Гусев может провести сезон – 2019/2020 в составе СКА
17:45
Лекция «На улицах Петрограда 1917 года. Типажи горожан или кого мы встретим по пути в булочную Филиппова?»
17:40
Работа табло и знаков переменной информации на дорогах «Сортавала» и КАД полностью восстановлена
11:06
Не нужна нам такая сайра!
10:34
Петербург в лидерах рейтинга трудолюбия
23:59
«Зенит» удачно съездил в Сочи, заодно и свой «фарм-клуб» одолел
22:24
Петербуржец Подберезный отстранён от высокой должности на Сахалине
14:19
На развязке КАД с Пулковским шоссе перед съездом в аэропорт перекроют одну полосу
01:13
Павел Швец убедил Горизбирком зарегистрировать 13 кандидатов от «Партии Роста»
12:44
Алжир выиграл Кубок Африки – 2019, обыграв в финале Сенегал
07:51
Автомобильное производство растет
07:50
Аршавин пошел в менеджеры
22:59
Коммунисты озабочены «дачными» участками на губернаторских выборах
19:35
Выставка Алексея Талащука «Эпоха шестого солнца»
08:34
В Петербург по электронным визам
08:11
Незаконный лагерь
23:23
Волейбольный «Зенит» пополнился Дмитрием Ковалёвым
19:03
4-й сезон проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях»
18:59
В порту Санкт-Петербурга задержана крупная партия мороженого лосося
17:26
Знакомьтесь, Юрий Ломакин – новый руководитель петербургского ЛДПР
08:41
Предложение, связанное с Антарктидой
08:22
Переговоры с Лукашенко
22:36
Понкрашов – в «Зените»: кто бы мог подумать
20:57
Моноспектакль Антона Шварца «Довлатов. Пять углов»
16:47
Беглов распорядился очистить Петербург от мусора
12:40
В Ленобласти задержан автоугонщик
11:36
Переходно-скоростную полосу и три съезда перекроют на развязке КАД
07:44
«Мерседесы» стали изготавливать в России
07:39
Что не так с мандаринами?
23:11
«Ленфильм» и «Беларусьфильм» подписали договор о сотрудничестве
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Никита Гусев может провести сезон – 2019/2020 в составе СКА

Никита Гусев может провести сезон – 2019/2020 в составе СКА

0
46
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.vesti.ru
Нападающий «Вегаса» попал в сложную контрактную ситуацию, и вариант с КХЛ существует.

Олимпийский чемпион Никита Гусев не получил от «Вегаса» ожидаемых 4 млн долларов за сезон, но клуб НХЛ готов раскошелиться на сумму вдвое меньше. На горизонте замаячил не только обмен Гусева. Никита в итоге может снова оказаться в форме невских армейцев уже этой осенью и до следующей весны. А ведь так хотел играть за «Вегас», готов был даже в плей-офф заокеанском поучаствовать – не выпустили на лёд. В итоге лучшими бомбардирами бывшего клуба Вадима Шипачёва в плей-офф стали Марк Стоун и Макс Пачиоретти.

Любители заокеанского хоккея уже рассуждают о том, в каком клубе НХЛ лучше оказаться Гусеву. Способен провернуть обмен с «Вегасом» мечтающий о плей-офф «Нью-Джерси». Да и в «Коламбусе» Никита мог бы заменить разбогатевшего и занявшегося политическими рассуждениями Артемия Панарина.

«Питерец.ру» обратил особое внимание на слова агента Гусева, который заявил: после определённого «дедлайна» он вынужден будет обратиться к СКА с конкретным предложением. Ведь петербургские армейцы владеют правами на Гусева в КХЛ.

Все по теме: хоккей
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

18-09-2018, 23:29
Сразу 4 очка набрал Никита Гусев в Череповце
28-02-2018, 00:20
Шипачёв уже в «СКА – Неве». Дальше – Череповец?
2-10-2017, 22:32
Никита Гусев зажёг в Ярославле
1-07-2017, 21:18
Евгений Дадонов снова стал игроком «Флориды Пантерз»
5-05-2017, 14:08
Вадим Шипачёв уходит из СКА в клуб НХЛ «Вегас»
22-10-2015, 17:53
Ошеломительный дебют Никиты Гусева в СКА: 2 очка уже в первом периоде!

Происшествия на дорогах

0
348
3-07-2019, 19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
0
254
3-07-2019, 19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
0
280
2-07-2019, 13:12
Смертельное ДТП в Киришах
0
278
28-06-2019, 11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
Наверх