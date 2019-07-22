Никита Гусев может провести сезон – 2019/2020 в составе СКА

Олимпийский чемпион Никита Гусев не получил от «Вегаса» ожидаемых 4 млн долларов за сезон, но клуб НХЛ готов раскошелиться на сумму вдвое меньше. На горизонте замаячил не только обмен Гусева. Никита в итоге может снова оказаться в форме невских армейцев уже этой осенью и до следующей весны. А ведь так хотел играть за «Вегас», готов был даже в плей-офф заокеанском поучаствовать – не выпустили на лёд. В итоге лучшими бомбардирами бывшего клуба Вадима Шипачёва в плей-офф стали Марк Стоун и Макс Пачиоретти.

Любители заокеанского хоккея уже рассуждают о том, в каком клубе НХЛ лучше оказаться Гусеву. Способен провернуть обмен с «Вегасом» мечтающий о плей-офф «Нью-Джерси». Да и в «Коламбусе» Никита мог бы заменить разбогатевшего и занявшегося политическими рассуждениями Артемия Панарина.

«Питерец.ру» обратил особое внимание на слова агента Гусева, который заявил: после определённого «дедлайна» он вынужден будет обратиться к СКА с конкретным предложением. Ведь петербургские армейцы владеют правами на Гусева в КХЛ.