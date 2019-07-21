«Зенит» удачно съездил в Сочи, заодно и свой «фарм-клуб» одолел

Связь новичка РПЛ «Сочи» и «Зенита» неоспорима: не так давно сочинская команда базировалась в Санкт-Петербурге, да и тренер остался тот же – Александр Точилин. Первый в истории матч в высшем российском футбольном дивизионе остался за действующим чемпионом. «Зенит» выиграл в гостях со счётом 2:0 и пока идёт без потерянных очков.

«Питерец.ру» обратил внимание на изменения, которые Сергей Семак внёс в стартовый состав. С первых минут сочинского матча вышли Вильмар Барриос и Алексей Сутормин. Первый гол собравшиеся на «Фиште» зрители увидели на исходе получаса игры. Сердар Азмун сам заработал пенальти – сам и реализовал, невзирая на известную футбольную примету. В дальнейшем Лунёв и линия обороны (Дос Сантос, Ракицкий, Иванович и Смольников) не позволила хозяевам забить. А на 88-й минуте счёт 2:0 установил Магомед Оздоев, которому помог отличиться вышедший на замену Артём Дзюба.

Ранее были сыграны ещё два матча 2-го тура. «Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом» (2:1), а «Рубин» в меньшинстве выиграл в Москве и «Динамо» (1:0).