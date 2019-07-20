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» » Алжир выиграл Кубок Африки – 2019, обыграв в финале Сенегал

Алжир выиграл Кубок Африки – 2019, обыграв в финале Сенегал

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
studio21.ru
Обидчик сборной России под управлением Капелло на ЧМ – 2014 превзошёл всех на континентальном первенстве.  

Полузащитник сборной Алжира и «Манчестер Сити» Рияд Марез (на фото) превзошёл других звёзд африканского футбола, выступавших на этом же турнире. Египтянин Мохаммед Салах выбыл в первом раунде плей-офф, недооценив оборону сборной ЮАР. Ивуариец Вильфрид Заа из «Кристал Пэлэс» дошёл до четвертьфинала. В финале настала очередь разочароваться Садио Мане из «Ливерпуля».

«Питерец.ру» заметил, что Алжир – неудобный соперник для сенегальцев. На этом Кубке Африки команды встречали во 2-м туре группового турнир, и Алжир выиграл со счётом 1:0. Одного гола хватило команде Мареза и бывшего голкипера «Крыльев Советов» Раиса МБоли, чтобы завоевать трофей. При этом счёт был открыт очёнь быстро: рикошет от ноги сенегальского защитника дезориентировал вратаря уже на 2-й минуте игры. При этом Салиф Сане из немецкого «Шальке» сделал всё правильно, заблокировав удар, но траектория полёта мяча оказалась немыслимо точной.

Лучшим игроком завершившегося Кубка Африки стал партнёр Мареза по сборной Алжира Беннасер из итальянского клуба «Эмполи».

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