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» » Волейбольный «Зенит» пополнился Дмитрием Ковалёвым

Волейбольный «Зенит» пополнился Дмитрием Ковалёвым

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
volleyufa.ru
Покинули ряды «сине-бело-голубых» Павел Панков и Алексей Червяков.

«Питерец.ру» обращал внимания на волейбольный «Зенит», но лето – время кадровых перемен. Стоило сборной России, которой сейчас руководит финн Саммелвуо, выиграть Лигу Наций, и один из триумфаторов этого турнира оказался в «Зените».

Новичком петербургского клуба стал Дмитрий Ковалёв (на фото). Ему 28 лет, амплуа – связующий. Начинал свою карьеру Дмитрий в расформированном ныне «Прикамье» из Перми в 2008 году. После шести сезонов в Пермском крае Ковалёв недолго поиграл за ещё одну исчезнувшую с волейбольной карты России команду – нижегородскую «Губернию». Интересно, что в том же сезоне – 2015/2016 тренировал «Губернию» нынешний наставник «Зенита» Александр Климкин. До перехода в «Зенит» Ковалёв выступал за «Урал».

Логично, что покинул «Зенит» другой связующий – Павел Панков. Отыгравший два сезона за наш клуб игрок перешёл в столичное «Динамо». Сайт ВК «Зенит» вспомнил качество передач и силу подачи Панкова. Ушёл из «Зенита» ещё один волейболист – Сергей Червяков. Ждём появления нового блокирующего?

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