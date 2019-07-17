Понкрашов – в «Зените»: кто бы мог подумать

Антон Понкрашов – коренной ленинградец, но ведь в апреле ему исполнилось уже 33 года. В клубах Евролиги есть и более возрастные мастера, которые по-прежнему на ведущих ролях. Но «Питерец.ру» немного удивился выбору Жоана Плазы: неужели испанец учёл и сентиментальные моменты?

Роль Понкрашова в сезоне – 2019/2020 видится следующим образом. Опытный разыгрывающий, выигрывавший континентальное баскетбольное первенство, должен будет подменять основных игроков задней линии «Зенита» (Ренфро и Альбиси) в проходных матчах. Да и с медийной точки зрение на фоне потерь Карасёва, Валиева и Десятникова приход россиянина с именем важен.

Профессиональная карьера зенитовского новичка изобилует переходами, однако предыдущие пять сезонов Понкрашов отыграл за один клуб – казанский УНИКС. А начинал Антон ещё в петербургском «Спартаке» в середине прошлого десятилетия. После этого Понкрашов перебрался в ЦСКА, где по иронии судьбы неважно проявил себя в Евролиге. Итог – армейцы пригласили Шишкаускаса, а Понкрашов оправился в химкинскую аренду.