В баскетбольный «Зенит» пришли Айверсон и Холлинз, но есть и потери

30-летний американский центровой Колтон Айверсон – игрок с репутацией в Европе. Сайт «Зенита» особо подчеркнул опыт Айверсона в Евролиге – 63 игры за три клуба. С ростом 2,13 Айверсон не прочь лишний раз забить сверху, при этом он всегда отличался игровой дисциплиной.

А вот Джален Рейнольдс не сыграет в Евролиге за «Зенит». «Питерец.ру» заметил прозрачный намёк в словах Александра Церковного по случаю подписания контракта с Айверсоном: генеральный директор клуба заочно дал понять, что дисциплины не хватало именно Рейнольдсу. А ведь в прошлом сезоне Рейнольдс явно был самым ярким игроком «Зенита», показывая высокую результативность и отличные показатели по подборам.

Уход возрастного Марко Симоновича не удивил: Плаза явно рассчитывает на других исполнителей на периметре. «Питерец.ру» считает несколько сомнительным кадровым решением приглашение в команду американского защитника Остина Холлинза. Да, отец этого новичка «Зенита» был чемпионом НБА как игрок. Но список европейских клубов, за которые поиграл Холлинз-младший, не впечатляет.