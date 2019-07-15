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» » Ничья «Локомотива» и «Рубина» завершила стартовый тур чемпионата России

Ничья «Локомотива» и «Рубина» завершила стартовый тур чемпионата России

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
По иронии судьбы «Локомотиву» забил его бывший футболист Хвича Кварацхелия.

В воскресенье «Ахмат» победил «Краснодар» со счётом 1:0, а вот «Локомотиву» сегодня минимального преимущества по ходу игры не хватило. «Питерец.ру» первым делом обратил внимание на составы команд.

У «Локомотива» в защите вышел перебравшийся из «Крузейро» Мурило, а в место в атаке занял не Фёдор Смолов, а португалец Эдер. Так и не вышли на поле Брайан Идову и Соломон Кверквелия. Место в воротах «Рубина» занял бывший голкипер «Анжи» Юрий Дюпин, а на фланге обороны вышел играть Виталий Денисов. На острие атаки Роман Шаронов отправил бывшего форвард «Тосно» и московского «Динамо» Евгения Маркова.

Самым ярким событием первого тайма стал не забитый Антоном Миранчком пенальти. Интересно, что открыл счёт другой брат: Алексей со штрафного переиграл Дюпина, и «Локомотив» вышел вперёд. Однако 18-летний Кварацхелия помешал команде Юрия Сёмина начать чемпионат с победы – 1:1 на 76-й минуте.

По мнению известного эксперта по судейству Сергея Хусаинова, футболисты «Локомотива» нарушили правила в эпизоде, когда был открыт счёт.

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