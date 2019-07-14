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» » Анюков помог «Крыльям Советов» победить ЦСКА: дубль – у Соболева

Анюков помог «Крыльям Советов» победить ЦСКА: дубль – у Соболева

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.instagram.com
Александр Анюков не зря передумал вешать бутсы на гвоздь!  

36-летний Александр Анюков вышел играть на фланге обороны самарского клуба «Крылья Советов» в стартовом туре нового чемпионата России. «Питерец.ру» заметил ещё двух весьма известных футболистов, которые сцементировали сегодня оборону «Крыльев». Многоопытный Сергей Рыжиков отстоял «на ноль», а на другом фланге защиты дебютировал за самарский коллектив экс-спартаковец Дмитрий Комбаров.

Итог – бессилие атаки ЦСКА: Фёдор Чалов отметился в протоколе матча лишь жёлтой карточкой. Возрастная защита «Крыльев» разрушила план атаки армейцев. А в атаке нашёлся у хозяев поля неожиданный герой – новичок команды Божовича Александр Соболев сделал дубль. На 52-й минуте Игорь Акинфеев не справился с ударом Соболева, и «Крылья Советов» повели в счёте. Вскоре защитник ЦСКА Васин сфолил в своей штрафной площадке, и Соболев с «точки» добился дубля. Интересно, что в сезоне – 2018/2019 Соболев за 12 игр отличился лишь однажды.

«Зенит» начал чемпионат со скромной победы над скромным «Тамбовом». Голы Ерохина и Дзюбы принесли команде Семака победу со счётом 2:1.

Все по теме: футбол
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