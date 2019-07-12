«Арсенал» добыл ничью в игре с «Динамо»: так стартовал новый сезон РПЛ

«Питерец.ру» изучил стартовый состав столичного «Динамо» и увидел там знакомого зенитовским болельщикам Рамиля Шейдаева. Получивший азербайджанское гражданство Шейдаев отличиться сегодня не смог. Открыть счёт в составе динамовцев смог 25-летний португалец Кардозу. Неудачные действия в защите привели к взятию ворот «Арсенала», и до 84-й минуты голкипер гостей Антон Шунин был не пропустил.

Спас туляков тот, от кого этого вряд ли ожидали – Гия Григалава. Этот 29-летний грузин забивает в официальных матчах на клубном уровне, но сегодня выстрелила та самая палка из поговорки. Шунин мог и не ожидать подвоха со стороны Григалава, поэтому не смог отразить дальний удар защитника «Арсенала». В оправдание динамовскому вратарю нужно отметить, что удар у игрока «Арсенала» получился отличным, и полёт голкипера ситуацию не спас – 1:1.

Главный тренер динамовцев Дмитрий Хохлов выпустил сегодня на поле и Панченко: Кирилл заменил автора гола Кардозу на 71-й минуте. Статистики должны отметить, что эта ничья стала для «Арсенала» и «Динамо» уже третьей подряд в рамках РПЛ.