Сенегал и Нигерия вышли в полуфинал Кубка Африки

После вылета сборной Египта главной звездой турнира стал одноклубник Мохаммеда Салаха Садио Мане (на фото). Сборная Сенегала при активной помощи Мане обыграла в матче 1/8 финала сенсационный Бенин. «Питерец.ру» ранее сообщал о победе Бенина по пенальти над сильной командой Марокко. Но распечатать ворота Сенегала, который защищал вратарь итальянского клуба СПАЛ Альфред Гомис, игрокам Бенина не удалось. А Мане помог Гуйе забить решающий гол на 69-й минуте.

Нигерийцы выиграли первый тайм поединка со сборной ЮАР: счёт открыл Сэмюэль Чиквезе («Вильярреал»). Однако представители юга Африки смогли сравнять счёт на 74-й минуте. Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор пытался найти усиление атаке и заменил поигравшего за ЦСКА и посидевшего на лавке «Лестера» Ахмеда Мусу на Саймона Мозеса из «Леванте». Именно Мозес стал соавтором победного гола нигерийцев, к которому привёл угловой. Игроки сборной ЮАР не уследили за защитником «Удинезе» Тростом-Эконгом, который легко поразил ворота – 2:1 и дальше идёт Нигерия.