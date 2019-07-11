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» » Сенегал и Нигерия вышли в полуфинал Кубка Африки

Сенегал и Нигерия вышли в полуфинал Кубка Африки

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.sport-express.ru
Нигерийцы вырвали победу в концовке встречи с ЮАР, забив с углового.

После вылета сборной Египта главной звездой турнира стал одноклубник Мохаммеда Салаха Садио Мане (на фото). Сборная Сенегала при активной помощи Мане обыграла в матче 1/8 финала сенсационный Бенин. «Питерец.ру» ранее сообщал о победе Бенина по пенальти над сильной командой Марокко. Но распечатать ворота Сенегала, который защищал вратарь итальянского клуба СПАЛ Альфред Гомис, игрокам Бенина не удалось. А Мане помог Гуйе забить решающий гол на 69-й минуте.

Нигерийцы выиграли первый тайм поединка со сборной ЮАР: счёт открыл Сэмюэль Чиквезе («Вильярреал»). Однако представители юга Африки смогли сравнять счёт на 74-й минуте. Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор пытался найти усиление атаке и заменил поигравшего за ЦСКА и посидевшего на лавке «Лестера» Ахмеда Мусу на Саймона Мозеса из «Леванте». Именно Мозес стал соавтором победного гола нигерийцев, к которому привёл угловой. Игроки сборной ЮАР не уследили за защитником «Удинезе» Тростом-Эконгом, который легко поразил ворота – 2:1 и дальше идёт Нигерия.

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