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» » Миллер-Макинтайр, Ютофф и Скрабб больше не нужны баскетбольному «Зениту»

Миллер-Макинтайр, Ютофф и Скрабб больше не нужны баскетбольному «Зениту»

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34
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
basket.fc-zenit.ru
Ещё три игрока покинули команду Жоана Плазы перед осенним дебютом в Евролиге.  

Филипп Скраб стал одним из самых незаметных легионеров «Зенита» в его новейшей истории (после переезда в Петербург «Триумфа»). «Питерец.ру» посмотрел статистику Скрабба в Единой Лиге ВТБ – менее 10 очков за матч. Личным рекордом Скрабба в Лиге ВТБ стали 24 очка, набранные им в мартовской встрече с «Енисеем».

Форвард Джеррод Ютофф оказался не нужен после прихода Абромайтиса, который представляется более универсальным баскетболистом. Личным рекордом результативности Ютоффа в Лиге ВТБ стали 18 очков в игре с «Локомотивом-Кубанью» в апреле, которую «Зенит» проиграл с разницей в 18 очков.

Хорошо играл за «Зенит» Коди Миллер-Макинтайр, призванный на замену нестабильному Дженнингсу. Однако Жоан Плаза сделал ставку на другие имена: пришли в петербургский клуб опытный Алекс Ренфро и блеснувший в Еврокубке Эндрю Альбиси. Поэтому Миллер-Макинтайр, который на уровне Лиги ВТБ может быть стартовым разыгрывающим в ряде команд, мог показаться не готовым к уровню Евролиги. Смог бы Миллер-Макинтайр закрыть Шейна Ларкина или Тома Эртеля?

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