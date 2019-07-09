«Рокировочка» Кудашов – Воробьёв в хоккейной сборной

«Питерец.ру» дождался неожиданной новости из мира хоккея. Главный тренер СКА Илья Воробьёв перестанет возглавлять сборную России. Новым наставником главной команды страны станет Алексей Кудашов.

Ранее Кудашов являлся помощником Воробьёва в национальной сборной. Его нельзя назвать медийным человеком: Кудашов не радовал хоккейных обозревателей перлами в духе Андрея Назарова.

Кудашов родился в 1971 году в Электростали. Те, кто следил за отечественным чемпионатом в начале 90-х, не забыли тройку атаки «Крыльев Советов» Потайчук – Кудашов – Золотов. В НХЛ заиграть не удалось, и Кудашов перебрался в Европу (сначала в Германию, затем в Финляндию). На закате карьеры игрока он выиграл Кубок Гагарина в московском «Динамо» под руководством Олега Знарка.

Тренерскую карьеру Кудашов начал в «Атланте» из Мытищ, а продолжил в «Локомотиве». Болельщики СКА хорошо знают, что он вместе с Анваром Гатиятулиным входит в тренерский штаб петербургской команды, который возглавляет Воробьёв. По словам Вячеслава Быкова, такую перестановку в сборной России «трудно понять».