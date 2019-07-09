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» » «Рокировочка» Кудашов – Воробьёв в хоккейной сборной

«Рокировочка» Кудашов – Воробьёв в хоккейной сборной

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Запоздалые оргвыводы по итогам выступления на ЧМ – 2019?

«Питерец.ру» дождался неожиданной новости из мира хоккея. Главный тренер СКА Илья Воробьёв перестанет возглавлять сборную России. Новым наставником главной команды страны станет Алексей Кудашов.

Ранее Кудашов являлся помощником Воробьёва в национальной сборной. Его нельзя назвать медийным человеком: Кудашов не радовал хоккейных обозревателей перлами в духе Андрея Назарова.

Кудашов родился в 1971 году в Электростали. Те, кто следил за отечественным чемпионатом в начале 90-х, не забыли тройку атаки «Крыльев Советов» Потайчук – Кудашов – Золотов. В НХЛ заиграть не удалось, и Кудашов перебрался в Европу (сначала в Германию, затем в Финляндию). На закате карьеры игрока он выиграл Кубок Гагарина в московском «Динамо» под руководством Олега Знарка.

Тренерскую карьеру Кудашов начал в «Атланте» из Мытищ, а продолжил в «Локомотиве». Болельщики СКА хорошо знают, что он вместе с Анваром Гатиятулиным входит в тренерский штаб петербургской команды, который возглавляет Воробьёв. По словам Вячеслава Быкова, такую перестановку в сборной России «трудно понять».

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