Баскетбольный «Зенит»: минус Арманд и Мекель, плюс Абромайтис

В начале июня «Зенит» пережил очередные кадровые перемены. Покинули петербургскую команду Сергей Карасёв и Андрей Десятников, а после сезона в Краснодаре пришёл поляк Матеуш Понитка.

Ещё одним новым форвардом команды Плазы стал 29-летний американец Тим Абромайтис. «Питерец.ру» без труда угадал литовские корни у зенитовского новичка: в 90-е за «Реал» выступал Джо Арлаускас. Ранее Абромайтис выступал за испанский «Тенерифе» – не самый титулованный клуб Старого Света. Клубный сайт приводит слова генерального директора «Зенита» Александра Церковного:

«В прошедшем сезоне Абромайтис показал, что он близок к выходу на уровень, соответствующий игрокам Евролиги. Он одинаково хорош сразу на двух позициях – как лёгкого, так и тяжёлого форварда, имеет стабильный дальний бросок…»

Ещё два баскетболиста покинули «Зенит». Защитник Шон Арманд из-за травмы не блеснул личной статистикой за петербургский сезон своей карьеры. Закончился контракт с клубом и у 31-летнего Галя Мекеля, набиравшего в сезоне – 2018/2019 менее 8 очков в среднем за игру.