«Зенит» проиграл матч за Суперкубок «Локомотиву», хотя Азмун сделал дубль

Вот и начался новый футбольный сезон в России. «Питерец.ру» обратил особое внимание на тот состав, что выставил сегодня Сергей Семак. В воротах предсказуемо появился Лунёв (вместе с Михаилом Кержаковым был заявлен и 20-летний голкипер Никита Гойло). В линии защиты – Жирков, Смольников, Иванович и Ракицкий, в центре поля – Оздоев, Нобоа и Ригони, а в атаке три форварда – Дзюба, Дриусси и Азмун.

Именно иранский нападающий стал автором обоих голов «Зенита» в этом матче. Азмун отличился после того, как неудачник чемпионата мира Фёдор Смолов открыл счёт в дебюте встречи. Но голы Азмуна сделали лидером уже «Зенит»: петербужцы повели 2:1 на 52-й минуте.

Но два точных удара Алексея Миранчука принесли Суперкубок команде Юрия Сёмина. Лунёв дважды был бессилен, а в концовке при счёте 2:3 получил красную карточку Оздоев. На замену во втором тайме у «Зенита» выходили Ерохин, Джорджевич и Мак. Так и не появились на поле столичного стадиона имени Льва Яшина оставшиеся в запасе Маммана, Мевля и Терентьев.