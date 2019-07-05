Драма Марокко на Кубке Африки – 2019: антигероем стал Зиеш

Первый же матч 1/8 финала на продолжающемся в Египте Кубке африканских наций стал настоящим футбольным спектаклем. Роль главного неудачника примерил на себя полузащитник «Аякса» и сборной Марокко Хаким Зиеш.

После удачного выступления голландского клуба в Лиге чемпионов Зиеш заинтересовал «Реал», «Барселону» и «Арсенал». Но сегодня этот полузащитник смазал 11-метровый удар при счёте 1:1 в самой концовке второго тайма. Забей Зиеш – и отыграться Бенин не смог бы, поскольку шла 6-я компенсированная минута.

Судья из Анголы подверг сборную Бенина испытанию в дополнительное время, удалив защитника «Амьена» Аденона. Но деморализованные промахом Зиеша марокканцы безропотно сдались в серии послематчевых пенальти. Всего одна точная попытка, и Бенин празднует выход в четвертьфинал. А ведь до начал игры Бенин был у букмекеров андердогом, потому что Марокко выиграли все 3 встречи группового этапа. Сборная Бенина, которую тренирует француз Дуссье, в группе трижды сыграла вничью и с трудом пробилась в плей-офф.