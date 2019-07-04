ента новостей

16:38
Дуглас Сантос перейдёт в «Зенит» вместо Лоди или Акуньи
16:29
На развязке КАД с Таллинским шоссе частично перекроют съезд
15:42
В Невском районе задержали насильника из Белоруссии
15:38
Юнармейцы из Петербурга заступают на Вахту Памяти в Минске
08:32
Отдых за счет работодателя
08:04
Аномальный дождь
22:35
Борис Вишневский: «Я не допущен к выборам»
19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
19:35
Выставка Владимира Соколова «Портретные сюиты»
19:30
Музей искусства представляет выставку художника Алексея Талащука.
19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
08:08
Благоустройство дворов
07:48
Незаконная кофейня
23:37
Только четверо прошли муниципальный фильтр – Амосов, Беглов, Бортко и Тихонова.
19:40
В районе развязки КАД с проспектом Культуры перекроют одну полосу движения и частично съезд
17:47
Богатый «рейнджер» Артемий Панарин
13:12
Смертельное ДТП в Киришах
08:45
Продажи автомобилей упали
08:29
Льготники стали чаще пользоваться электричкой
23:06
Ciao, Claudio: «Зенит» избавился от Маркизио
22:40
Член Горизбиркома Екатерина Фесик пострадала в Екатерингофском
20:54
Юбилей спектакля фламенко "Фрида"
20:48
Мусорные полигоны переполнены и угрожают здоровью петербуржцев
09:50
Ремонт на ст. «Академической» завершен
08:43
Балтийскому заводу уделяют внимание
23:35
Луис Диас Маруланда – одной ногой в «Зените»
22:47
Олег Капитанов стал чиновником и не будет участвовать в выборах губернатора
23:03
Свершилось – «Зенит» сыграет в Евролиге!
20:41
ЛДПР тоже против фальшивых очередей в избирательных комиссиях
14:42
Этнический фестиваль «Музыки мира»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Дуглас Сантос перейдёт в «Зенит» вместо Лоди или Акуньи

Дуглас Сантос перейдёт в «Зенит» вместо Лоди или Акуньи

0
64
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
reuters.com
Защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос может усилить оборону команды Сергея Семака.  

«Зениту» не удалось выиграть конкуренцию у мадридского «Атлетико» за перспективного бразильца Ренана Лоди. Ещё в конце июня 21-летний защитник дал согласие на переезд в Мадрид (ранее Лоди выступал за «Атлетико Паранаэнсе»).

По словам спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты, всё решило желание самого Лоди перебраться в чемпионат Испании, а не Российскую Премьер-Лигу. Объяснил Рибалта и неудачу с защитником португальского «Спортинга» Маркосом Акуньей. Лиссабонский клуб требовал за 28-летнего аргентинца слишком большую компенсацию. «Зенит» собирался приобрести Акунью после продажи Леандро Паредеса в «ПСЖ». («Питерец.ру» не верит слухам о возможном возвращении Паредеса в Россию.)

Однако в самом скором времени бразильский защитник в «Зените» может появиться. Речь идёт об игроке «Гамбурга» Дугласе Сантосе. Прошлым летом «Зенит» уже хотел приобрести Дугласа Сантоса, но «Гамбург» не устроила сумма компенсации. 25-летний бразилец обойдётся «Зениту» в 15 млн евро. Немного смущает то, что «Гамбург» играет во второй Бундеслиге.

Все по теме: футбол Зенит трансферы
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

25-06-2019, 18:04
Бразилец Лоди – потенциальный новичок «Зенита»
1-02-2019, 23:53
Колумбиец Барриос – новичок года в «Зените»!
14-01-2019, 22:59
«Зенит» пытается продать Паредеса и купить Акунью
4-11-2018, 21:06
Скромная победа «Зенита» над «Ахматом»
26-06-2017, 22:02
Переход в «Зенит» аргентинца Дриусси – авантюра или необходимость?
18-12-2016, 17:41
Эрнани пришёл, Витсель уходит, ждём ещё одного вратаря

Происшествия на дорогах

0
192
Вчера, 19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
0
115
Вчера, 19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
0
157
2-07-2019, 13:12
Смертельное ДТП в Киришах
0
146
28-06-2019, 11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
Наверх