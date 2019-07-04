Дуглас Сантос перейдёт в «Зенит» вместо Лоди или Акуньи

«Зениту» не удалось выиграть конкуренцию у мадридского «Атлетико» за перспективного бразильца Ренана Лоди. Ещё в конце июня 21-летний защитник дал согласие на переезд в Мадрид (ранее Лоди выступал за «Атлетико Паранаэнсе»).

По словам спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты, всё решило желание самого Лоди перебраться в чемпионат Испании, а не Российскую Премьер-Лигу. Объяснил Рибалта и неудачу с защитником португальского «Спортинга» Маркосом Акуньей. Лиссабонский клуб требовал за 28-летнего аргентинца слишком большую компенсацию. «Зенит» собирался приобрести Акунью после продажи Леандро Паредеса в «ПСЖ». («Питерец.ру» не верит слухам о возможном возвращении Паредеса в Россию.)

Однако в самом скором времени бразильский защитник в «Зените» может появиться. Речь идёт об игроке «Гамбурга» Дугласе Сантосе. Прошлым летом «Зенит» уже хотел приобрести Дугласа Сантоса, но «Гамбург» не устроила сумма компенсации. 25-летний бразилец обойдётся «Зениту» в 15 млн евро. Немного смущает то, что «Гамбург» играет во второй Бундеслиге.