Богатый «рейнджер» Артемий Панарин

«Коламбус» напоследок предложил строптивому Артемию Панарину заоблачные 14,5 млн долларов за сезон, но без толку. Желание Панарина и голкипера Сергея Бобровского покинуть «Блю Джэкетс» было столь сильным, что деньги решали не всё. В итоге Бобровский оказался во «Флориде», отвалившей ему 10 млн в год, а контракт Панарина с «Нью-Йорк Рейнджерс» стал и вовсе рекордным для российских хоккеистов. Пока нет официальной информации, но разве можно сохранить такое в секрете?

«Рейнджерс» заплатят Панарину более 81 млн долларов за 7 лет в свитере со Статуей Свободы на груди. Соответственно, за сезон Панарин заработает порядка 11 млн 600 тысяч долларов. Этот контракт стал рекордным для наших игроков: Панарин обогнал самого Александра Овечкина. Обладатель Кубка Стэнли – 2018 получает в «Вашингтоне» 9,5 млн долларов в год.

«Питерец.ру» рад за серьёзно улучшившего своё материальное положение Панарина и желает ему новых побед на заокеанском льду. За два регулярных сезона в составе «Коламбуса» Панарин держал серьёзный показатель – очко за матч.