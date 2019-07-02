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» » Богатый «рейнджер» Артемий Панарин

Богатый «рейнджер» Артемий Панарин

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.instagram.com
Переход в «Рейнджерс» принёс бывшему форварду СКА рекордный контракт.

«Коламбус» напоследок предложил строптивому Артемию Панарину заоблачные 14,5 млн долларов за сезон, но без толку. Желание Панарина и голкипера Сергея Бобровского покинуть «Блю Джэкетс» было столь сильным, что деньги решали не всё. В итоге Бобровский оказался во «Флориде», отвалившей ему 10 млн в год, а контракт Панарина с «Нью-Йорк Рейнджерс» стал и вовсе рекордным для российских хоккеистов. Пока нет официальной информации, но разве можно сохранить такое в секрете?

«Рейнджерс» заплатят Панарину более 81 млн долларов за 7 лет в свитере со Статуей Свободы на груди. Соответственно, за сезон Панарин заработает порядка 11 млн 600 тысяч долларов. Этот контракт стал рекордным для наших игроков: Панарин обогнал самого Александра Овечкина. Обладатель Кубка Стэнли – 2018 получает в «Вашингтоне» 9,5 млн долларов в год.

«Питерец.ру» рад за серьёзно улучшившего своё материальное положение Панарина и желает ему новых побед на заокеанском льду. За два регулярных сезона в составе «Коламбуса» Панарин держал серьёзный показатель – очко за матч.

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