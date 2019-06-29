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» » Луис Диас Маруланда – одной ногой в «Зените»

Луис Диас Маруланда – одной ногой в «Зените»

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38
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.instagram.com
Игрок скамейки сборной Колумбии может перейти в «Зенит» со дня на день.

СМИ уже раструбили, что «Зенит» пополнился ещё одним колумбийцем. К Вильмару Барриосу в составе чемпиона России может добавиться полузащитник Луис Диас Маруланда.

За этого футболиста, выступающего на родине за клуб «Атлетико Хуниор» из Барранкильи, «Зенит» боролся с «Порту». По слухам, за Диаса придётся заплатить 7 млн евро, а платить колумбийскому вингеру придётся 1,5 млн евро в течение 5 сезонов.

«Питерец.ру» не впечатлила статистика Диаса в играх за клуб и за национальную сборную. На продолжающемся Кубке Америки колумбийцы выбыли в четвертьфинале, проиграв по пенальти сборной Чили. Диас провёл «от звонка до звонка» только матч 3-го тура группового этапа с Парагваем (1:0). Но в той игре главный тренер колумбийской сборной Карлуш Кейруш выставил смешанный состав (Хамес Родригес не попал даже в заявку на матч). Сыграв 114 минут за 4 игры, Диас в протоколах никак не отметился. А вот Барриос был твёрдым игроком основы, играл и с Аргентиной (2:0), и с чилийцами в ¼ финала.

Не берёт ли «Зенит» кота в мешке?

Все по теме: футбол Зенит трансферы
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