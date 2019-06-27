Ряды баскетбольного «Зенита» пополнил Хвостов. Причина – Евролига?

Теперь можно утверждать, что Жоан Плаза определился с дуэтом разыгрывающих на следующий сезон. К французу Альбиси, ранее подписавшему контракт с БК «Зенит», добавился плеймейкер Дмитрий Хвостов. «Питерец.ру» обратил внимание, что сейчас российский разыгрывающий травмирован и не поможет национальной сборной на ближайшем крупном турнире.

Хвостов прекрасно известен любителям российского баскетбола. В августе Дмитрию исполнится 30 лет, а дебютировал он ещё в московском «Динамо». В дальнейшем Хвостов выступал за «Химки», «Нижний Новгород» и «Локомотив-Кубань». В составе сборной Хвостов завоевал бронзовую медаль Олимпиады – 2012.

Тем временем идёт вал сообщений о том, что «Зенит» всё-таки попадёт в Евролигу в следующем сезоне. Поскольку главный клубный баскетбольный турнир Старого Света расширяют до 18 команд, появились вакансии. Конкурентами «Зенита» за место в Евролиге считаются УНИКС, «Партизан» и «Летувос Ритас». А для президента Евролиги Бертомеу может быть важно ещё и то, что баскетбольный «Зенит» связан с «Зенитом» футбольным, подобно баскетбольной «Барселоне».