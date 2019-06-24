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» » Андрей Зубков стал игроком «Зенита»

Андрей Зубков стал игроком «Зенита»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
basket.fc-zenit.ru
Форвард сборной России перешёл в нашу команду из «Химок».

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный так прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с новым баскетболистом:

«Андрей Зубков – опытный игрок, прошедший через Евролигу, Еврокубок и национальную сборную».

«Питерец.ру» посмотрел анкетные данные Зубкова на сайте БК «Зенит»: новичку «сине-бело-голубых» 27 лет, рост – 205 см, вес – центнер, родился в Челябинске, а профессиональную карьеру начала в Краснодаре.

Не сидят сложа руки и другие клуб Единой Лиги ВТБ. Выигравший Евролигу ЦСКА пока ищет замену Нандо Де Коло и Кори Хиггинсу, при этом продлили контракты с московским клубом Уилл Клайберн и Кайл Хайнс. УНИКС покинули Морис Ндур, Пиеррия Хенри и Андрей Понкрашов, но главный тренер Прифтис остаётся. «Локомотив» расстался с Бобом Доневальдом и ищет ему замену на тренерском мостике.

Тони Ротен ушёл из эстонского «Калева», а состав «Автодора» пополнил Алексей Бабушкин, который в прошлом сезоне выступал за петербургский «Спартак». Литовец Казис Максвитис, ранее работавший с «Нептунасом», возглавил «Парму».

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