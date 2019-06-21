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Перемены в составах клубов КХЛ: переехал не только Дацюк

0
39
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
twitter.com
Не только в СКА происходят кадровые изменения, посмотрим и на другие команды.  

«Питерец.ру» первым делом посмотрел новости из стана действующего обладателя Кубка Гагарина – ЦСКА. Команду Игоря Никитина покинули два легионера (Грег Скотт и Янник Хансен) и защитник Михаил Пашнин. Завершил карьеру нападающий «Авангарда» Максим Тальбо, а пополнил состав омичей опытный Алексей Потапов.

«Ак Барс» обменял форварда первого звена Иржи Секача на права на НХЛовца Игоря Ожиганова, которые принадлежали ЦСКА. Не упустили в Казани и возможность пригласить Тимура Билялова, хорошо проявившего себя в составе рижского «Динамо».

Экс-форвард СКА Павел Дацюк попытается восполнить для «Автомобилиста» потерю Франсиса Паре и Ильи Крикунова и перешедшего в «Локомотив» Стефана Да Коста. Французский снайпер теперь будет играть в Ярославле вместе со шведом Антоном Ландером.

Магнитогорский «Металлург» усилили защитник Пол Постма и форварды Брэндон Козун, Андрей Локтионов, Денис Паршин, Эрик О'Делл и Владимир Галузин. Похоже, покидает «Барыс» 38-летний игрок обороны Кевин Даллмэн – живая легенда КХЛ.

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