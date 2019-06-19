Патрик Хёрсли перешёл из СКА в «Спартак»

Минувший сезон оказался для шведа Патрика Хёрсли неоднозначным. Результативная «регулярка» - и неудачный плей-офф. Однако Хёрсли по праву считался главной звездой защитной линии СКА: почему же «Спартак», а не Санкт-Петербург.

«Питерец.ру» предполагает, что сыграло свою роль появление Олега Знарка на тренерском мостике «красно-белых». Возможности Хёрсли Знарку хорошо известны, поэтому в московском клубе Партик сможет быстро раскрыться. Контракт Хёрсли с новым клубом рассчитан на один сезон.

На официальном сайте СКА сейчас указаны 10 защитников: Антон Белов, Лукас Бенгтссон, Артём Земчёнок, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Владислав Сёмин, Василий Токранов и Динар Хафизуллин. В июне СКА сделал два громких приобретения. В стан невских армейцев перебрались бывший московский динамовец Дмитрий Кагарлицкий и не сумевший закрепиться в НХЛ финн Йори Лехтеря. Наблюдатели отметили, что Кагарлицкий будет получать в СКА меньше, чем ему платили в «Динамо». Карьере Лехтеря в НХЛ помешал скандал из-за приобретения запрещённых веществ.